كجزء من البرامج المتنوعة في مجال الاستثمار الاجتماعي، والتي تنفذها شركة «شل الكويت» بالتوازي مع استراتيجية أعمالها في البلاد، تعاونت الشركة مع دار الآثار الإسلامية لدعم برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات المخصص للأطفال، والمعروف اختصارا باسم (STEAM).



هذا البرنامج هو ورشة عمل فنية للأطفال، تقدم إطارا لتعزيز الإبداع والابتكار لديهم، من خلال تطوير مهارات فريدة تساعدهم على مواجهة المستقبل بأفضل طريقة.



ويعتمد البرنامج الذي يقام على أساس سنوي على تطوير مهارات مختلفة تتيح للأطفال من سن 7 إلى 11 عاما، تنظيم معرض مستوحى من مجموعة الفنون البارزة التي تحتضنها دار الآثار الإسلامية، مع موضوع يركز على الجمع بين العلم والفن.



وقد تم تصميم وإنشاء ورشة عمل الفنون بناء على العديد من الدراسات التي تحدد المهارات المطلوبة للمستقبل، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المتزايد للتكنولوجيا، كما أن هيكلية البرنامج تستند جزئيا إلى تطوير العناصر الأربعة التي تشمل الإبداع، والتواصل، والتفكير النقدي، والتعاون، وهي العناصر التي تعتبر على نطاق واسع الركائز الأساسية نحو التنمية المستقبلية.



وتلتزم شركة «شل الكويت» ودار الآثار الإسلامية بإتاحة الفرصة للأطفال للتعلم والتفاعل والمشاركة، من خلال بناء شعور بالارتباط مع مختلف السلالات التاريخية وثقافة الفنون الإسلامية.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شل الكويت» أنور المطلق: إنه لشرف كبير أن نتشارك مع دار الآثار الإسلامية في هذا البرنامج الفريد من نوعه للأطفال، والذي يوفر لهم منصة يتمكنون عبرها من الانخراط في بيئة آمنة ومفتوحة تساهم في بناء المهارات الأساسية للمستقبل.



ومنذ عام 2016، أظهرت «شل الكويت» ودار الآثار الإسلامية تعاونهما في العديد من المبادرات الموجهة نحو بناء مجتمع متكامل بشكل جيد، يكون تركيزه الأساسي على التعليم.

بدورها، تلتزم «شل» بتمكين حياة أفضل، وبما يتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بالتقدم في مجال التمكين، والتي تم إطلاقها في عام 2021، وتركز من خلالها على خلق قيمة للمساهمين والعملاء والمجتمع الأوسع، عبر تسريع عملية التحول في أعمالها إلى صفر انبعاثات.