أعلن بنك برقان عن الفائزة الجديدة في سحب حساب يومي ربع السنوي، حيث فازت فوز عدنان خلف بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وقد عبرت الفائزة عن سعادتها بالفوز بجائزة حساب يومي من بنك برقان.وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.وللمزيد من المعلومات حول حساب يومي أو العروض الأخرى، يتعين على العملاء زيارة أفرع البنك أو الاتصال بمركز خدمة العملاء، ولمزيد من التفاصيل، بإمكان العملاء زيارة موقع البنك الإلكتروني.