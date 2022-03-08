أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن مشاركتها في مؤتمر «MWC 2022»، الحدث الأكثر تأثيرا في صناعة الاتصال عالميا، والذي أقيم بمدنية برشلونة، خلال الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس الجاري، تحت عنوان «إطلاق العنان للاتصال».وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الحدث ركز على استكشاف التقنيات الرائدة التي ستشكل اللبنة الأساسية للصناعة مستقبلا بوجود خبراء التقنيات المستقبلية جنبا الى جنب مع قادة قطاع الاتصال من مختلف أنحاء العالم.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «stc» م.مزيد الحربي: «انه انطلاقا من استراتيجية stc التي تركز على تعزيز البنية التحتية لشبكتها وتوفير حلول وخدمات اتصال استثنائية قادرة على مجاراة العالم الرقمي سريع التطور، فإن المشاركة في حدث عالمي مثل MWC برشلونة، يعطي مجالا من أجل التواصل مع شبكة واسعة من قادة الصناعة والخبراء الذين يمتلكون رؤى قيمة حول التطورات والاتجاهات في السوق التي يمكن أن تشكل مستقبل مشهد الاتصالات والحلول الرقمية».وأضاف الحربي: «انطلاقا من دورنا الريادي في السوق الكويتي وتماشيا مع أهداف وخطط stc لتمكين التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الرقمية والسحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والحلول المعلوماتية المتطورة، تهدف stc عبر مشاركتها، إلى تبادل الخبرات مع باقي المشاركين في المؤتمر واستكشاف أحدث الحلول الرقمية في مجال الاتصالات المتكاملة والحلول المتقدمة. كما يعد الحدث أيضا بمنزلة منصة للتواصل مع القادة في القطاع ولاستعراض الآفاق التي يمكن أن تساعد في رحلة الشركة في تعزيز رؤيتها بتمكين التحول الرقمي من خلال تقديم حلول متكاملة ومرنة قابلة للتطبيق تحت سلة واحدة من الخدمات، الأمر الذي يخلق قيمة مضافة لعملاء stc ويساعدهم على تسريع استراتيجيتهم الرقمية».وبصفتها أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الاتصالات الإقليمي والعالمي، حضر المؤتمر م.مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc الى جانب عدد من الإدارة التنفيذية في الشركة، في خطوة تعكس قدرا كبيرا من اهتمام stc بأن يكون لها موطئ قدم ومشاركة فاعلة في الفعاليات الكبرى التي تجمع قادة صناعة الاتصالات لاستكشاف الحلول الرقمية والتقنيات الرائدة التي يمكنها من تغيير الصناعة بهدف إثراء تجربة العملاء وتعزيز أعمالهم.ويسهم الحدث في تزويد الشركة بالمعرفة والقدرة على تنفيذ الحلول الرائدة التي تدعم مكانة stc كشركة رائدة في هذا المجال، لاسيما أن stc استطاعت أن تثبت قدرتها على تبني مفاهيم جديدة في السوق كونها المشغل الأول والوحيد في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أطلق تقنية 5G Standalone، التي أطلق عليها اسم «FULL 5G»، الحل المبتكر الذي يرتقي بتجربة شبكات الجيل الخامس إلى مستوى جديد من السرعات الاستثنائية والتغطية المحسنة، مستفيدة من شبكة stc القوية وبنيتها التحتية الواسعة الانتشار.