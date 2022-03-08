النصف: نعد عملاءنا بمزيد من الفعاليات المميزة والسحوبات الاستثنائية على مدار العام

يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه بمنحهم مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام.



وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر فبراير 2022، حيث فاز هشام عبدالله جاسم القلاف بمبلغ 125 ألف دينار.



وتم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك، علما بأن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.



وأطلق الوطني مؤخرا إعلانا مصورا خاصا بحساب الجوهرة، حيث ركز على إمكانية تحقيق الأحلام والأمنيات لكل أفراد العائلة. هذا، ويوفر حساب الجوهرة فرصة مميزة للادخار والربح بجوائز أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.



وقد عمد البنك قبل إجراء السحب الشهري لشهر فبراير إلى إطلاق مسابقة خاصة بإعلان الجوهرة عبر حسابه على موقع إنستغرام، حيث كانت الإجابة عن سؤال حول عدد المرات التي ظهرت فيها «الجوهرة» في الإعلان المصور وقد حصل رابحان على مبلغ 50 دينارا كويتيا لكل منهما.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: «نهنئ الفائز بالسحب الشهري ونعد عملاءنا بمزيد من الفعاليات المميزة على مدار العام وحصولهم على فرصة الدخول في السحوبات والحصول على مكافآت استثنائية وجوائز حصرية».



وأكد النصف حرص بنك الكويت الوطني على حصول العملاء على تجربة مصرفية شاملة تتضمن مكافآت حصرية ومميزة إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة وإتمام كافة المعاملات بسرعة وسهولة.



وأضــــاف: «حسـاب الجوهرة يقدم وعاء ادخاريا للعملاء يمكنهم من خلاله الربح في نفس الوقت وهو ما يأتي في إطار سعينا لمكافأة عملائنا من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية وكذلك ربع السنوية».



من جهة أخرى، تم الإعلان عن أسماء الرابحين في السحوبات الأسبوعية لحساب الجوهرة لمبلغ 5 آلاف دينار لشهر فبراير، وهم: بيبي رجب رمضان، إبراهيم عمر المواش ومحمد حمود العنزي.



ويقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5 آلاف دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنويا، حيث إن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينارا في الحساب.



ومنذ العام 2012، يقدم بنك الكويت الوطني مكافآت لعملائه من خلال السحوبات الأسبوعية، الشهرية وربع السنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 2.2 مليون دينار سنويا، وذلك إلى جانب تقديمه أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا وأمانا، يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم مجموعة متنوعة من العروض والمكافآت والجوائز للعملاء التي تمتد على مدار العام وتتماشى مع اهتماماتهم.