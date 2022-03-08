

أعلن بيت التمويل الكويتي عن طرح خطة «رفاء»، وهي خطة استثمارية طويلة الأجل لتغطية مصاريف زواج أبنائك لتكون مستعدا لأسعد اللحظات، حيث يحرص «بيتك» على تلبية رغبات العملاء لتحقيق أفضل الخطط المستقبلية للأسرة، ولأن الخطوات الكبيرة تتطلب تخطيطا مبكرا.



ويواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) تميزه في تلبية تطلعات العملاء وتوفير أفضل الحلول والخطط الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز، انطلاقا من دوره الريادي في طرح حلول فريدة ومنتجات مبتكرة للعملاء.



ومن شروط الخطة الاستثمارية ان يكون عمر الابن او الابنة اقل من 20 عاما، ويجب ان يتراوح عمر العميل بين 21 و61 عاما، وتتراوح مدة الاستثمار بين 4 سنوات و25 سنة.



ومن مزايا الخطة الاستثمارية «رفاء»، امكانية تعديل المبلغ المراد استثماره او الدفعات الشهرية في اي وقت ويتم تحويل المبالغ تلقائيا وبصورة شهرية من حساب العميل الى حساب خطة الاستثمار للزواج رفاء. وتتوافر امكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الاولى و60% كل سنة بعد السحب الاول.



ويمكن العميل زيادة مبلغ الاستثمار الشهري تلقائيا مرة واحدة كل عامين، ويمكن ايداع دفعات مالية محددة بالاضافة الى المبالغ الشهرية المستقطعة دون التأثير على الجدول الزمني لخطة الاستثمار.



ويتم استحقاق المبلغ المراد ادخاره بالاضافة الى الأرباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار عند انتهاء الخطة الاستثمارية، ويمكن الغاء خطة الاستثمار في أي وقت، وسيتم ارجاع المبلغ المستثمر بالاضافة الى الأرباح المحققة حتى تاريخ الاغلاق.



والخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها البنك هي «جامعتي» التي تلبي أغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم سن 18 عاما، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار المبالغ فيها وإيداع الأرباح سنويا، وجميع الأرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول الابناء للجامعة.



وهناك أيضا خطة «إنجاز» متعددة الأغراض، إذ يستطيع الشباب من خلالها التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم المستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق أهدافهم، كإقامة مشروع خاص او شراء منزل مناسب وغيره.



وأما خطة «ثمار»، فهي تساعد على الاستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد عناء العمل لسنوات طويلة، اذ يستطيع العميل تحديد مبلغ ويتم استثمار المبالغ المدفوعة، تستحق جميعها عند انتهاء الخطة ببلوغ سن التقاعد.



وخطة «شفاء» التي تمكن العميل الاشتراك في الخطة وتحديد المبلغ الإجمالي المستهدف، وسيقوم البنك بإعداد الخطة التي تناسبه. وتوفر «شفاء» حماية تكافلية لحالات 11 مرضا من الأمراض المستعصية والوفاة والعجز الكلي الدائم، وبإمكان العميل الحصول على المبلغ المدخر عند الحالات الطارئة.



وتسهم كل الخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها «بيتك»، في تشجيع العملاء وتحفيزهم على تعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل والادخار، وتحديد أولويات الإنفاق الأسري، وضرورة تعزيز فرص زيادة دخل الأسرة من خلال حلول مبتكرة ومرنة ذات عوائد استثمارية جيدة.