هادي العنزي



أنهى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت الدوري الممتاز في قمة الترتيب بعدما تغلب على منافسه كاظمة 99-79 نقطة في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ختام منافسات القسم الثالث للمسابقة، ليضرب موعدا مع القادسية رابع الترتيب في أولى مواجهات «بلاي أوف» للدور قبل النهائي الأربعاء المقبل، فيما يلتقي كاظمة الوصيف مع الجهراء ثالث الترتيب بذات الدور.



ويقام الدور قبل النهائي بنظام «بلاي أوف» بأفضلية الفائز في 3 مباريات من 5 متاحة.



وجاءت مواجهة «الأبيض» و«البرتقالي»على غير المتوقع، بعدما احتفظ الأميركي جيسي أوينز مدرب كاظمة بأرواقه التكتيكية للمراحل الحاسمة، ولم يقدم لاعبوه وفي مقدمتهم أحمد البلوشي والأميركي زاك لوفتون أفضل مستوياتهم في المواجهة، ليخرج «البرتقالي» خاسرا في الربع الأول (20-15)، ولم يكن الحال بأحسن منها في الربع الثاني (28-15)، لينتهي النصف الأول من المباراة (48-30) لمصلحة بطل الكويت والخليج، وفي الربع الثالث، تحسن أداء كاظمة كثيرا وقدم لاعبوه أفضل ما لديهم، وتمكنوا من تسجيل 35 نقطة، فيما اكتفى لاعبو المدرب الألماني بيتر شومرز بتسجيل 26 نقطة فقط، مكنتهم من الخروج متقدمين (74-65) وعاد الكويت في الربع الأخير، فيما تراجع أداء خصمه، ليبسط لاعبو «العميد» أفضلية واضحة ويحسموا الشوط لمصلحتهم (25-14) والقمة أيضا.



وفي مباريات أخرى، تغلب القرين على القادسية 108-100، كما تمكن الجهراء من الفوز على برقان 108-105، وبذلك حل القرين سادسا للترتيب في ختام المنافسات، وبذلك غادر الدوري الممتاز، فيما سيلعب برقان الخامس مع وصيف دوري الدرجة الأولى على المقعد السادس في «الممتاز».