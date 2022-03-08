يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهتين اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد فيلعب في 6:15 مساء برقان بـ (13 نقطة) مع القرين بـ (نقطتين فقط) فيما يلتقي في المباراة الثانية التي تقام في 8:00 مساء الكويت برصيد (24 نقطة) مع السالمية بـ (14 نقطة).

وفي الإطار ذاته، تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد مواجهة واحدة ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى في جولته الثالثة عشرة أيضا فيلعب في 4:30 عصرا الصليبخات برصيد (20 نقطة) مع الساحل بـ (نقطتين).



فيما تقام على صالة الشهيد في الدعية مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام لكرة اليد للسيدات حيث تلعب فتيات العيون (بلا رصيد) مع سيدات القرين بـ (6 نقاط) في 6:00 مساء.



وبالعودة إلى منافسات الدوري الممتاز، يمثل لقاء برقان مع القرين أهمية كبيرة للقرين للهروب من قاع الترتيب العام والنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، اذ يعمل المدرب عاشور حسني على تعزيز الهجوم واللعب على المضمون مع عدم إعطاء المنافسين المساحات للتسجيل واستغلال الكرات المرتدة، في المقابل يتطلع برقان بقيادة المدرب سعيد حجازي ومساعده خالد ملحم إلى تعزيز قوته في دوري الأضواء من خلال المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام.



وفي قمة مباريات اليوم، ستكون مواجهة الكويت والسالمية، حيث لم يستطع أي فريق هزيمة «العميد» في السنوات العشر الأخيرة باستثناء «السماوي» وذلك قبل موسمين عندما حقق الفوز الوحيد على حامل اللقب وبطل الكأس، وهو ما يدفع الفريق لمحاولة تكرار هذا الفوز من جديد رغم صعوبة المهمة في ظل امتلاك «الأبيض» لمجموعة مميزة من اللاعبين، فيما يعتمد الجهاز الفني للسالمية بقيادة المدرب السعودي فاضل اسعيد الهجمات المرتدة والتنظيم الدفاعي.