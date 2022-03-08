حافظت مجموعة Ooredoo للعام السادس على التوالي على مركزها كواحدة من أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم، وذلك حسب تقرير «Telecoms 300» لعام 2022 الصادر عن وكالة «Brand Finance» العالمية.



وارتفعت قيمة العلامة التجارية لمجموعة Ooredoo بالعام الحالي 6% مقارنة بعام 2021، كما عززت ظهورها ضمن قائمة أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات بالعالم للعام السادس على التوالي بقيمة إجمالية للعلامة التجارية 3.41 مليارات دولار، وحافظت المجموعة على مؤشر قوة علامتها التجارية عند 79، وعلى تصنيف AA+ لعلامتها التجارية للعام الرابع على التوالي.



وأشارت Brand Finance، المختصة باستشارات القيمة السوقية والاستراتيجية، الى أن نمو قيمة علامة Ooredoo التجارية بنسبة 6% قد تحقق جزئيا بفضل المساهمات الإيجابية لأعمال الشركة في كل من إندونيسيا والجزائر وتونس وقطر.وتصدر Brand Finance تقريرها السنوي وفقا لتقييمات شركات الاتصالات حول العالم. ويتم تقييم العلامات التجارية أولا لتحديد قوتها - استنادا إلى عوامل متعددة مثل الاستثمار في التسويق والانتشار والولاء ورضا الموظفين وسمعة الشركة، ومن ثم يتم استخدام هذه المعايير لتحديد نسبة إيرادات الشركة التي تسهم بها العلامة التجارية. وتشكل المعلومات التي يتم الحصول عليها من هذين الإجراءين أساس تصنيف العلامات التجارية الأعلى قيمة في مجال الاتصالات.



وتتابع Brand Finance قيمة العلامة التجارية لمجموعة Ooredoo باستمرار منذ أن أطلقت الشركة علامتها التجارية العالمية عام 2013، وقد حافظت المجموعة على مركزها ضمن أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم للعام السادس على التوالي. كما تعمل المجموعة حاليا في 10 أسواق في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويوجد مقرها الرئيسي في الدوحة.



وحققت مجموعة Ooredoo تقدما قويا في المجالات الإستراتيجية الرئيسية، مستفيدة من الفرص الرقمية التي توافرت نتيجة التغيرات في اتجاهات السوق.



وحول هذا الإنجاز، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «نعتز في Ooredoo باختيارنا مجددا وللعام السادس على التوالي ضمن قائمة أفضل 50 علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم. ولا شك أن هذا الإنجاز يبرهن على إنجازاتنا المهمة في عالم الاتصالات، والتي تحققت بفضل التزامنا بالاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتطوير مهارات الموظفين، سعيا لضمان تقديم أفضل منتجات وخدمات عبر أسواقنا». وأضاف آل ثاني: «نواصل العمل على تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال 5G على الصعيد التجاري، ونحقق تقدما مميزا في مجالات التحول الرقمي. ومع استراتيجيتنا التنافسية وإدارتنا القوية والتزامنا بالتحول إلى مزود ذكي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا، فإننا نسعى للبناء على هذه النجاحات لمواصلة الارتقاء بأعمالنا، وتعزيز قيمة علامتنا التجارية خلال السنوات المقبلة».