حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال تعاملات أمس أكثر من 1.2 مليار درهم، ومنها 910 ملايين درهم مبايعات عقارية، حيث شهدت الدائرة تسجيل 368 مبايعة بقيمة 910 ملايين درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 174 مليون درهم و325 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 736 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.



وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.



وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 177.3 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 28.83 مليون درهم و103 رهونات فلل وشقق بقيمة 148.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 17 مليون درهم.