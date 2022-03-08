سعود عبدالعزيز



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية امس يفيد بوجود جثة متحللة في سرداب بناية مجهولة في الصالحية.

وكان وافد آسيوي ابلغ وزارة الداخلية بوجود جثة في سرداب بناية.



وبانتقال رجال الامن تبين لهم ان الجثة مرت عليها فترة طويلة ومن غير الممكن التعرف على طريقة الوفاة وإذ ما كانت بسبب قتل أو ما شابه، مشيرا الى ان رجال الأمن عثروا في الملابس على حافظة فارغة من اي شيء وأيضا وجدوا هاتفا قد يعود الى صاحب الجثة. وأضاف: جار متابعة الأمر وانتظار تقرير الأدلة بشأن هوية الجثة والتعامل مع الهاتف الذي وجد مغلقا.