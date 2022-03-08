وكيل «الداخلية»: خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الغالية التي تعد حافزاً ودافعاً لمزيد من الجهود والعطاء



قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة د.محمد الفارس، وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس صباح أمس، رتبة فريق، وذلك بمناسبة صدور مرسوم تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة وترقيته الى رتبة فريق.



وهنأ الفارس وكيل وزارة الداخلية ثقة القيادة السياسية، مؤكدا ان الفريق البرجس من القيادات الامنية المتميزة والتي لديها خبرات أمنية من خلال توليه العديد من المناصب في وزارة الداخلية، وتمنى لوكيل الوزارة المزيد من التقدم والتوفيق حتى يستكمل مسيرة العطاء في خدمة الوطن.



بدوره، رفع الفريق البرجس خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الغالية التي تعد حافزا ودافعا لبذل المزيد من الجهود والعطاء.



وتوجه بالشكر والتقدير الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة د.محمد الفارس على الدعم والمساندة والثقة الغالية التي نعتز ونفتخر بها.