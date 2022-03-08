مبارك التنيب



واصل قطاع الأمن الجنائي تحقيق الإنجازات، حيث استطاع وفي غضون أقل من 72 ساعة من إغلاق ملف قضية خطيرة تمثلت في اقتحام 3 ملثمين لمنزل مواطن في منطقة الصديق ومن ثم تكبيله وسرقة هاتفه النقال ومفتاح مركبته وهربوا بالمركبة التي كانت متوقفة مقابل المنزل، حيث تعرف المجني عليه على اثنين من المتهمين الثلاثة في طابور العرض، واعترف المتهمان بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن شريكهم الثالث «جار ضبطه» بقصد الإنفاق على تعاطي المواد المخدرة، كما تبين أن اللصوص لديهم سجل جنائي في حيازة المواد المخدرة وتعاطيها.



وكان مواطن من مواليد 1975 أبلغ عمليات وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي بأنه وخلال نومه في منزل خاله بمنطقة الصديق فوجئ بدخول 3 أشخاص ملثمين الى المنزل وكان بحوزتهم آلات حادة، حيث قاموا بتكبيله وسرقة حقيبة كان بداخلها إثباتات شخصية وكذلك مفتاح مركبته وهي وردية اللون وهربوا بها وتركوه مكبلاً.



وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل ومن خلال الكاميرات خلصت التحريات ان احد المتهمين مواطن من مواليد 1969 (في العقد السادس) ويتخذ من شقة في منطقة النقرة محلا لسكنه حيث تم ضبطه في مداهمة امس وأرشد عن شريكه وهما مواطنان، الاول تم ضبطه وهو من مواليد 1982 واعترف، فيما جرى إدراج المتهم الهارب على قوائم المطلوب القبض عليهم.