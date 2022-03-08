مفرح الشمري



بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من برنامج «حكاية موسيقى» التي نظمته الهيئة العامة للشباب قبل انتشار جائحة كورونا تحت إشراف عضو اللجنة العليا د.نورا القملاس، تنطلق مساء اليوم أولى أمسيات برنامج «حكاية موسيقى» في نسختها الثانية في أكاديمية الفنون والاعلام للشباب بمنطقة الدعية.



وفي هذا الصدد، صرحت عضو اللجنة العليا د.نورا القملاس صاحبة فكرة حكاية موسيقى بأنها جاءت لتسليط الضوء على قصص النجاح والتجارب الموسيقية وإبراز المواهب التي يتم تقديمها من خلال نخبة مميزة مبدعة من الفنانين الموسيقيين الشباب، وذلك بهدف نشر الوعي وثقافة العلوم الإنسانية الموسيقية وإبراز الكوادر الوطنية.



وأضافت القملاس أن الأمسية الأولى تبدأ بحكاية عازفة البيانو المميزة لولوه الشملان بعنوان «مسارات لولوه في الموسيقى العالمية» والتي يعرض من خلالها مسيرتها كأول عازفة لآلة البيانو كويتية تصل إلى العالمية.



وعن بدايات لولوه قالت القملاس: بدأت لولوه تعلم العزف في سن الرابعة، وقدمت العديد من العروض في أماكن مختلفة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، كما حصلت على عدة جوائز عالمية للمراكز الأولى، وكان لها الحضور الأبرز حين ظهرت مع أوركسترا الدولة السيمفونية في أوزبكستان حيث قامت بأداء كونشيرتو البيانو رقم 1 لرحمانينوف في طشقند.



وأشارت القملاس الى أن الأمسية ستتخللها مقطوعات للمؤلفين شوبان وبيتهوفن وغيرهم.



وأوضحت القملاس أن الحكاية الثانية ستكون بتاريخ 16 بعنوان «نغم كان والآن» وهي أمسية موسيقية تصحبنا بألحان الماضي والحاضر برؤية معاصرة من خلال عازف الناي محمد العنزي وعازف الكمان عبدالرحمن العطار ومصاحبة الفرقة الموسيقية.



ويختتم برنامج «حكاية موسيقى» في نسخته الثانية بتاريخ 23 الجاري من خلال حكاية تحمل عنوان «صولو» لعازفتي الفلوت شاهة الصانع ومريم شهاب، حيث سنستمع في هذه الأمسية عزفا لمقطوعات موسيقية للمؤلفين تشايكوفسكي وشوبيرت وغيرهما، إضافة إلى عزف وغناء للشعر العربي القديم برؤية معاصرة.



واختتمت عضو اللجنة العليا وصاحبة فكرة «حكاية موسيقى» د.نورا القملاس بتوجيه الشكر الى مدير الهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهين ونائب المدير العام للهيئة لقطاع تنمية الشباب مشعل السبيعي، ورئيس مسرح الشباب محمد المزعل وجميع العاملين بهيئة الشباب على دعمهم اللامحدود لإنجاح برنامج حكاية موسيقى بنسخته الثانية.



فريق عمل «حكاية موسيقى ٢»



٭ إعداد وتنسيق أ.سارة القليش



٭ الديكور د.محمد الرباح



٭ الإخراج أ.عبدالعزيز المرشد



٭ الإشراف العام د.نورة القملاس