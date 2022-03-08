عبدالحميد الخطيب



كشف الكاتب عثمان الشطي عن مشاركته بعملين مسرحيين من تأليفه في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان أيام المسرح للشباب التي ستقام خلال الفترة 13 حتى 20 الجاري، الأول «صالح للحياة» لشركة «ستارز» للإنتاج الفني والمسرحي، ومن إخراج البحريني نضال العطاوي، والثاني «قبر ولكن» لفرقة المسرح الشعبي، إخراج عبدالله الهويدي.



وأكد الشطي أن المهرجان يرسخ منذ نشأته دور الشباب البارز في مواصلة مسيرة الفن الكويتي وتطوير الحركة المسرحية الرائدة بالمنطقة، مفسرا سبب منافسته ككاتب بعملين في هذه الدورة، قائلا: الموضوع عندي ليس بالكم، وانما بالكيف، والرسالة التي نقدمها ويستفيد منها الجمهور، والمسرحيتان اللتان أشارك بهما تحملان مضمونا ورسائل اجتماعية وإنسانية، وأتمنى أن تنالا إعجاب كل من يشاهدهما.