مفرح الشمري



يواصل الفنان القدير داود حسين تصوير مشاهده في المسلسل التراثي «عين الذيب» في قرية وزارة الاعلام التراثية بمملكة البحرين الشقيقة، ويجسد «بوحسين» في هذا المسلسل الذي تدور احداثه في حقبة العشرينيات، دور «ذيب» وهو شرير، طباعه طباع «الذئاب» الذين لا يخشون شيئا ولابد ان رأيه يسمع ويطبق على الرجال والنساء ومن لا يسمع ولا يطيعه عليه ان يتحاشى نظرة عينه، لأنه راح «يشوف الويل»!



المسلسل من إخراج محمد القفاص، وتأليف جمال الصقر، ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين منهم فاطمة عبدالرحيم وسناء بكر يونس وعلي جمعة وماجدة سلطان وريم أرحمة وشيماء سبت وآخرون، وسيتم عرض المسلسل خلال رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمسلسل وإنتاج مشترك بين «عدسة الخليج» و«فريم بوكس».



يذكر ان المخرج السوري عارف الطويل اعتذر عن عدم تصوير العمل على الرغم من حضوره إلى موقع التصوير في مملكة البحرين ولكن ظهر في مقطع فيديو معتذرا عن إخراج العمل، متمنيا لجهة الإنتاج التوفيق ولم يذكر الطويل الأسباب التي دفعته للاعتذار، على الرغم من إعجابه بالنص الذي كتبه البحريني جمال الصقر.