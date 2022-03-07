في ظل تصاعد الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم منذ أكثر من أسبوعين وتأثر أسعار النفط بها وارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، أعلنت طيران «الجزيرة» أمس عن تأثر قطاع الطيران بارتفاع أسعار النفط التي بدأت تضغط على التكاليف التشغيلية، الأمر الذي فرض زيادة طفيفة في أسعار الرحلات إلى جميع الوجهات التي تخدمها الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة: «نعتذر من جميع عملائنا عن هذا التغيير الذي تسبب به الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، حيث ارتفعت من 70 دولارا للبرميل الواحد في بداية شهر ديسمبر من العام الماضي إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل. وبما أن الوقود يعد أكبر نسبة من التكاليف التشغيلية التي تتكبدها شركات الطيران، فإن التأثير كان مباشرا على أسعار الرحلات».

وارتفعت أسعار تذاكر السفر إلى الوجهات الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 5 دنانير بالاتجاه الواحد، فيما ارتفعت بمقدار 10 دنانير للرحلات التي تفوق الثلاث ساعات بالاتجاه الواحد.

وبدأت العديد من شركات الطيران زيادة أسعار رحلاتها، ومن المتوقع أن تتبعها المزيد من الشركات خلال الأيام والأسابيع المقبلة في أوروبا، من المتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات لموسم الصيف بنسبة 15% على الأقل.

وبالمقارنة، شهدت فترة جائحة «كوفيد-19» انخفاض الطلب على النفط وانخفضت بذلك أسعار النفط. ومع التعافي الاقتصادي الذي شهده العالم، ارتفعت أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، وتفاقمت هذه الأسعار مع الأزمة الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.

واختتم المتحدث «نأمل أن تستقر أسعار النفط وتنخفض من جديد مع زيادة المعروض في السوق، وحينها نعتزم على الفور إعادة أسعار الرحلات إلى ما كانت عليها».