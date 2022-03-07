عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد عصر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



وبناءً على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من كل من أفغانستان وأوكرانيا وتنفيذاً للتوجيهات السامية، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين، وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر



أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس / عبدالمجيد تبون - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق له للبلاد مؤخراً



استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن نتائج الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له للبلاد مؤخراً



استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة لمجلس الوزراء بشأن نتائج مشاركته في أعمال الدورة (39) لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي عقدت في قرطاج بالجمهورية التونسية الشقيقة



كما أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة المجلس علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة (26) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل مؤخراً



كما أحاط المجلس علما بفحوى لقاءه على هامش أعمال الدورة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمملكة بلجيكا/ صوفي ويلمز، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة والوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الصحة بالنيابة حول آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، والذي يشهد من واقع الإحصاءات إنخفاضاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة ولله الحمد