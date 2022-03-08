تخطت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف العام مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية ـ الأوكرانية المتصاعدة في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وخلال جلسة التعاملات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1986.83 دولارا للأونصة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس 2020 مسجلا 2000.69 دولار، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1992.00 دولارا.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاديوم 4.3% إلى 3130.16 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.76 دولارا للأونصة بينما قفز البلاتين 2% إلى 1143.47 دولارا.