سجل الروبل الروسي خلال تعاملات أمس أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار، رغم الإجراءات الصارمة التي فرضتها روسيا في محاولة لتجنب انهيار عملتها بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها عقب غزوها لأوكرانيا. ووفقا للبيانات المتاحة، وصل سعر العملة الروسية خلال تعاملات أمس إلى 106.5 روبل للدولار، ما يمثل تراجعا بأكثر من 1.4% مقابل إغلاق يوم الجمعة الماضي، وأنهى الروبل تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 20% مقابل الدولار واليورو في موسكو، فيما فقد أكثر من ثلث قيمته في التعاملات خارج روسيا. وأنهى الروبل تعاملات الأسبوع الماضي عند 105 روبل لكل دولار، مقابل 83 روبل لكل دولار في تعاملات يوم الجمعة 25 فبراير الماضي. وفرضت روسيا عمولة نسبتها 30% على عمليات شراء العملات الأجنبية من قبل الأفراد على منصات تداول العملات، وفقا لما ذكره وسطاء، وذكر الوسطاء أن هذه العمولة فرضها البنك المركزي الروسي وقام بتعميمها بخطاب على منصات التداول المرخصة.