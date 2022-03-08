

أعلن مدير التموين في محافظة حمص، رامي يوسف، عن البدء باعتماد آلية بيع الخبز عبر «البطاقة الذكية» خلال أيام.



وأوضح يوسف، خلال حديثه إلى إذاعة «نينار اف ام» المحلية، أن الآلية الجديدة ستكون وفقا للمعيار المطبق في عموم المحافظات والذي يحدد عدد الربطات المستحقة ومخصصات الفرد الواحد من مادة الخبز. ووفقا ليوسف، وزع في المحافظة نحو ألفين و900 جهاز خاص لتوزيع الخبز عبر «البطاقة» عن طريق المعتمدين، بحسب موقعهم الجغرافي في الأرياف والمدن.



وفي مايو 2021، بدأ تجريب آلية «التوطين» لتوزيع مادة الخبز عبر «البطاقة الذكية» في محافظتين، لتعمم بعدها على بقية المحافظات. وبموجب آلية «التوطين»، حددت مخصصات الفرد الواحد من مادة الخبز بربطة واحدة كل يومين، بينما يحق للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 30 ربطة في الشهر، بسقف ربطتين يوميا.



وقوبلت الآلية منذ البدء بتطبيقها بشكاوى ومطالبات بإلغائها، لعدم حصول بعض المواطنين على مخصصاتهم اليومية من مادة الخبز، وبعضهم حصل عليها بوزن ناقص، نتيجة لنفاد كمية المادة لدى المعتمد المحدد.



وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، في سبتمبر 2021، قرارا بالسماح لمعتمدي بيع مادة الخبز المرخصين، والأكشاك التابعة لـ «المؤسسة السورية للمخابز»، باستيفاء عمولة قدرها 50 ليرة سورية، ليصل سعر الربطة الواحدة إلى 250 ليرة لدى المعتمدين في دمشق.