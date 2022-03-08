سجل مبيع جرام الذهب عيار 21 قيراطا 204 آلاف ليرة سورية، وسعر شرائه 203 آلاف و500 ليرة سورية، بحسب النشرة الصادرة عن «الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق» أمس.



كما وصل سعر مبيع جرام الذهب، عيار 18 قيراطا، إلى 174 ألفا و857 ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 174 ألفا و357 ليرة.



وبررت الجمعية ارتفاع أسعار مبيع الذهب في سورية، بتأثرها بارتفاع سعر الأونصة عالميا، الذي وصل إلى ألفي دولار أميركي.



وبحسب «عنب بلدي» خلال رصد تعليقات مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الصاغة في سورية يبيعون الذهب وفق السعر النظامي لكنهم يرفعون تكلفة الصياغة.



وتحدد «جمعية الصاغة» أسعار الذهب في سورية، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة، لكن كثيرا من الحرفيين لا يلتزمون بنشرتها الرسمية.



وتتأثر أسعار الذهب في سورية بسعر الذهب العالمي وسعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.