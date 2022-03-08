عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، عن انه تم تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لتأدية الاختبارات المؤجلة للطلبة الذين منعهم فيروس كورونا من أداء اختباراتهم في الفصل الأول، مشيرة إلى انه من المتوقع أن تصدر وزارة التربية الجدول الخاص بالاختبارات المؤجلة اليوم أو غدا.

وبينت المصادر أن عددا من المناطق التعليمية طلبت من مديري المدارس إرسال أسماء الطلبة وشهادات الحجر والمواد التي سيختبرون فيها استعدادا لتجهيز مقر اللجنة، متوقعة ان تخصص الوزارة مدرستين في كل منطقة تعليمية لتقديم الاختبارات.