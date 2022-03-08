أسامة دياب



تستضيف باكستان في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2022 الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (CFM) في إسلام آباد والتي ستركز على مناقشة «الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية» وتتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 75 لاستقلال باكستان، حيث سيحضر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، موكب «يوم باكستان» ضيوف شرف.



ويلخص الموضوع المقترح للدورة الثامنة والأربعين، «الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية» الأولويات الرئيسية لبناء «شراكات» عبر العالم الإسلامي، وبناء جسور تعاون لمواجهة عدد لا يحصى من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية وتشمل مجموعة القضايا المعروضة على الدورة الثامنة والأربعين مسائل تتعلق بالسلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الثقافي والعلمي وتنشيط دور منظمة التعاون الإسلامي، وما إلى ذلك. كما ستقوم الدورة بمراجعة القرارات التي تم اتخاذها خلال الدورة السابعة عشرة غير العادية، للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني العاجل في أفغانستان.