

أعلنت الحكومة الروسية امس أنها وضعت قائمة بدول «معادية» ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45% من قيمته منذ يناير 2022.



وتضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها.



وأعدت اللائحة بموجب مرسوم رئاسي حدد شروطا غير واضحة «لإجراء موقت» لتسديد الديون المستحقة «لبعض الدائنين الأجانب».



وإنفاذا لذلك، بات بإمكان طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي استحداث حساب خاص بالروبل باسم الطرف الدائن الأجنبي وإرسال مستحقاته بما يوازيه بالروبل وفق سعر الصرف الآني الذي يحدده البنك المركزي الروسي.



ويطبق هذا الإجراء المؤقت الجديد على المستحقات التي تتجاوز شهريا 10 ملايين روبل معادل للدولار.



ويعد هذا الإجراء من بين تدابير روسيا للرد على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.



وتسببت العقوبات بتراجع غير مسبوق للعملة الروسية وترافقت مع تجميد جزء من ودائع السلطات في الخارج ما يمنع البنك المركزي من دعم الروبل.