افتتح «دار اليتيم الفلسطيني» المركز الكويتي للأشعة التشخيصية وسط قطاع غزة بدعم من الهيئة الخيرية الاسلامية بالكويت.



حضر افتتاح المركز عدد من المسؤولين في السلطات الصحية وأطباء ووجهاء العائلات الى جانب عدد من المواطنين الفلسطينيين.



وقال مسؤول دائرة الاعلام والعلاقات العامة في جمعية دار اليتيم الفلسطيني طه الشريحي في تصريح لـ«كونا» ان المركز الكويتي للأشعة التشخيصية يتميز بالتخصصية بتقديم الخدمات للتصوير الاشعاعي بكل انواعه.



وأضاف الشريحي ان المركز سيبدأ بمرحلته الاولى تشغيل جهازي «الاشعة التشخيصية» و«الرنين المغناطيسي» في حين سيتم قريبا استكمال مسيرته لتقديم خدمات اشعة «البانوراما» و«الاشعة العادية» و«التصوير بالموجات الفوق صوتية» وتصوير «الثدي الرقمي».



واوضح ان المركز الكويتي سيقدم خدماته لأكثر من 300 ألف نسمة في المحافظة الوسطى ويسعى عبر كوادره الطبية لتقديم خدماته لكل ابناء قطاع غزة بالشراكة مع السلطات الصحة والمؤسسات المحلية لخدمة المواطنين الفلسطينيين.