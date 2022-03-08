حصد فريق الحرس الوطني لقب دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للكرة الطائرة للموسم الحالي، بينما جاء فريق وزارة الداخلية ثانيا وفريق وزارة الكهرباء والماء ثالثا.



وشهد الحفل الختامي حضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع -رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية د.مشعل الهدبة ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات - عضو اللجنة العليا لدوري الوزارات حامد الهزيم، ورئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب وعضو الاتحاد - رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بدر الكوس.



وبهذه المناسبة، قدم الهدبة التهنئة لفريق الحرس الوطني، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة خلال منافسات الكأس التي ستنطلق اليوم الثلاثاء حتى 15 الجاري.