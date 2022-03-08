القاهرة - سامي عبدالفتاح



يستضيف ستاد السلام بالقاهرة في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، مباراة قمة الدوري المصري، التي تجمع بين الأهلي الثاني برصيد (25 نقطة من 9 مباريات) وبيراميدز المتصدر بـ (26 نقطة من 10 مباريات) وهو اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة.



ويتبادل الفريقان مؤخرا صدارة جدول الترتيب، وعليه فالفائز بنقاط اليوم سيأخذ فرصة أكبر للابتعاد عن منافسه رغم مطاردة الزمالك الثالث برصيد 22 نقطة، قبل مباراة مساء أمس أمام الجونة ضمن الجولة 12.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى مطار القاهرة للسفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة الجولة الرابعة أمام صن داونز السبت المقبل ضمن المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومحليا أيضا، وفي إطار الجولة 12 لمسابقة الدوري المصري، تقام اليوم مباراتان تبدأ الأولي في الرابعة عصرا وتجمع بين إنبي وايسترن كومباني، والثانية بين سيراميكا وسموحة في 6:30 مساء.



إلى ذلك، كشفت مصادر في النادي الأهلي أن مدافع الفريق المغربي بدر بانون، تلقى تقرير طبي عن حالته بعد تأثر عضلة القلب بإصابته بفيروس كورونا، وذلك من طبيب برشلونة الإسباني والذي يفيد بأن بانون يحتاج إلى راحة تامة لمدة شهرين آخرين قبل عودته إلى الملاعب والتدريب حفاظا على سلامته.