رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال علي الموسى

أحمد الحمد معارضاً للاستجواب: الاستجواب كان جاهزاً قبل تعيين الوزير وهذا سلوك جديد على مجلس الأمة وقُدّمَت أسئلة للوزير قبل إسناد مسؤولية هيئة الزراعة له وكذلك استجوابه بعد 25 يوماً من توزيره

مهند الساير مؤيداً للاستجواب: الاستجواب بيّن خطورة التلاعب في الأمن الغذائي من خلال توزيع الحيازات الزراعية خصوصاً في ظل خطورة الوضع الإقليمي والوزير تستّر على من تجاوز على المال العام

علي الموسى: حاولتُ التعاون مع النائب المستجوب لكنه أغلق كل الأبواب وكأن الهدف الوصول إلى الاستجواب

-النائب سلمني ملفاً ناقصاً وشرحتُ له ذلك إلا أنه أصر على إحالة الملف الذي سلمني إياه كما ورد من قبله

-لا أحد يستطيع الحكم على قيادي خلال 22 يوماً من تسلم مهامه والنائب يستجوبني على حيازات وزعت 2013

-سحب الحيازات الزراعية والأحكام التي صدرت حولها والقضية بكاملها تمّت قبل أن أصبح وزيراً

-مسؤوليتي الدستورية والقانونية والأخلاقية تتعلق بتنفيذ الحكم وراسلتُ الفتوى والتشريع لتشكيل لجنة لتقوم بذلك

-تقرير لجنة التحقيق كان واضحاً فلماذا لم تفعّل أداة الاستجواب إلا الآن؟ وهذه علامة استفهام واضحة

- تقرير لجنة حماية الأموال العامة احتوى توصيتين فقط واللجنة رفضت الإحالة إلى النيابة وليس علي الموسى

-النيابة قالت في خطابها عن الشخص الذي ذكره النائب المستجوب وأوضحت أنه مجني عليه كما لا تجوز محاكمة شخص على فعل مرتين

-النيابة قالت في خطابها عن الشخص الذي ذكره النائب المستجوب أنه مجني عليه كما لا يجوز محاكمة شخص على فعل مرتين

-هيئة الزراعة خاطبت البلدية لتحديد وتثبيت إحداثيات وحدود الحيازات الزراعية ولم يتم في تلك المراسلات تثبيت حيازات كما قيل

- الكثير من المعلومات التي ذكرها النائب المستجوب صحيحة وأنا معه فيها وقمت بإجراءات لمعالجة الوضع..والإصلاح لا يأتي بيوم

عبدالله المضف: هيئة الزراعة لا تُدار بشكل سليم وطلبتُ تشكيل لجنة تحقيق على ضوء تقرير ديوان المحاسبة..والسؤال هل التوزيعات جاءت بفائدة ؟

-استندتُ على تقرير لجنة حماية الأموال العامة والأحكام القضائية والجهات الرقابية في تحريك ملف الحيازات الزراعية

-شخص واحد أخذ في شهر واحد 12 حيازة زراعية بأسماء شركات مختلفة وبعض الحيازات ذهبت لشركات قبل أن يصدر لها تراخيص

-تقرير لجنة تقصي الحقائق وهو حكومي احتوى تجاوزات..وبعض المسؤولين لم يقدموا معلومات للجنة بحجة سرية البيانات لديهم

-التوزيعات الخاصة بالحيازات الزراعية أوصلت أمننا الغذائي لهذه الصورة والمحكمة سحبت 367 حيازة وزعت بالخطأ

- بعض الحيازات الزراعية وزعت على شركات متخصصة بالأثاث وتاكسي جوال وغيرها من التخصصات التي لا علاقة لها بالزراعة

-التوزيعات تمّت من خلال قرارات اتخذتها قيادات بهيئة الزراعة والوزير قام برعايتها وحمايتها وتم التجديد لها بعد ذلك

-الوزير قام بأعمال بعكس ما وجه به رئيس الحكومة حول إحالة القضايا للجهات المختصة حيث كانت الإحالة للقضاء "ناقصة وغير مكتملة"

-أعلنت مساءلة الوزير حول طريقة إحالة القضايا المتعلقة بالحيازات للنيابة قبل أن أعرفه فكيف أتقصده

-الوزير ثبت حيازات زراعية في عهده كانت موزعه منذ عام 2012 وامتنعوا عن تسليم المحاضر الخاصة بذلك