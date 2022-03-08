خلص باحثون في دراسة حديثة لهم إلى أن فيروس كورونا يلحق الضرر بأنسجة في المخ ويؤدي إلى انكماش أجزاء منه مرتبطة بحاسة الشم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الدراسة التي أجراتها جامعة أوكسفورد، شملت فحص أمخاخ 785 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 51 و 81 عاما، خضعوا لتصوير بالرنين المغناطيسي قبل وبعد الاصابة بفيروس كورونا.

وثبتت إصابة 401 شخص بالفيروس خلال الفترة ما بين الخضوع للرنين المغناطيسي الأول والثاني، من بينهم 15 شخصا دخلوا المستشفى.

ووفقا للعلماء، كشف تصوير الرنين المغناطيسي أن تأثيرات الفيروس على المخ شملت انكماشا أكبر في كثافة المادة الرمادية في أجزاء المخ المرتبطة بحاسة الشم والذاكرة.

كما ظهر بين المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا دليل على تضرر الأنسجة في مناطق المخ المرتبطة بحاسة الشم، وانكماش في حجم المخ ككل.

وكشفت الدراسة أن المشاركين المصابين بفيروس كورونا ظهر لديهم أيضا انخفاض أكبر في الادراك خلال الفترة ما بين الخضوع للرنين المغناطيسي الأول والثاني، مرتبط بضمور في أجزاء بالمخ تعرف بـ المخيخ، المرتبط بالادراك المعرفي.

وتقدم نتائج الدراسة، التي نٌشرت في دورية ياتشر، دليلا الان على حدوث تغيرات في المخ البشري عقب الاصابة بفيروس كورونا وظهور ما يعرف بــ" كوفيد الدماغ".

مع ذلك، لم يتضح ما إذا كان يمكن التغلب على التراجع الادراكي مع مرور الوقت.

وقال ماكس تاكويت الباحث في جامعة أوكسفورد" هذه أول دراسة واسعة النطاق تدرس التغيرات الحقيقية في المخ التي يمكن أن تحدث بعد الاصابة بفيروس كورونا".