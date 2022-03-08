كرمت جمعية المنابر القرآنية المكفوفين المتميزين الذين شاركوا في مشروع "مواهب القلوب" ضمن مشاريعها القرآنية التي تقدمها الجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مراكزها القرآنية المتخصصة، حيث ان الجمعية تشرف على مركزين لتعليم المكفوفين وأربعة مراكز للصم بها ست حلقات قرآنية ويدرس بها أكثر من 130 طالبا وطالبة من هذه الفئات فيحفظ المكفوفون عن طريق السماع وبطريقة "برايل" كما يتعلم ويدرس الصم بلغة الاشارة في الحلقات المجهزة باجهزة سمعية ومترجمي لغة اشارة معتمدين.

وقد قام مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي بتكريم الطالبات المتميزات من فئة المكفوفين ضمن مشروع (مواهب القلوب) لدعم ذوي الاحتياجات الـخاصة، وذلك بتوزيع جوائز نقدية وعينية تشتمل على مصحف البصيرة وهو أحد المصاحف الذي توزعه الجمعية على المكفوفين ويستطيع من خلاله المكفوف ان يضع القلم الالكتروني على الفهرس ليختار السورة التي يريد ان يحفظها ويحدد مرات التكرار التي تمكنه من الحفظ والمراجعة بجانب هدية اخرى عبارة عن عدة مجلدات اسلامية بلغة ( برايل )، وقد لاقى هذا التكريم صدى طيباً لدى الأخوات الدارسات.



وشكر الفيلكاوي أهل الخير من المحسنين والمتبرعين الذين يتفاعلون مع مشاريع الجمعية القرآنية واعداً بالمزيد من المشاريع التي تخدم كتاب الله تعالى وتعمل على نشر علومه.