أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الثلاثاء، ان لقاء قريبا سيجمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة (انطاليا) التركية لبحث سبل التوصل الى حل سلمي للحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال كوليبا في فيديو مسجل بالعاصمة الاوكرانية (كييف) انه من المخطط ان يتم عقد اللقاء في 10 مارس الجاري مضيفا "سنرى ما اذا كان لافروف مستعدا للطيران الى انطاليا لنجلس ونتحدث".

وأعرب في هذا المجال عن استعداده "لخوض نقاش جدي من دبلوماسي لدبلوماسي وليس لسماع بروباغاندا اعتدنا سماعها في الآونة الأخيرة".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن امس ان لقاء سيعقد على هامش المؤتمر الدبلوماسي السنوي (منبر الدبلوماسية) في مدينة (انطاليا) التركية بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني وذلك لبحث الأليات السياسية لإنهاء الحرب التي بدأت 24 فبراير الماضي.