غيّب الموت اليوم النائب السابق غنام الجمهور عن عمر ناهز الـ91 عاما بعد رحلة نيابية ووطنية حافلة.



وعرف عن النائب الراحل التزامه بالقضية الإسكانية، حيث شغل رئاسة اللجنة الإسكانية البرلمانية لفصول تشريعية عدة ووضع اهتمامه الأكبر لمعالجة قضية غلاء أسعار الأراضي، وكان يؤكد دائما في أحاديثه أن الدستور الكويتي أيّد إعطاء حق السكن للمواطن الكويتي وعلى الحكومة العمل على تنفيذ ذلك.



كان النائب الراحل يعتبر دوماً أن الإنجازات التشريعية للمجالس النيابية يجب أن تكون متوافقة مع شرع الله وما تقتضيه مصلحة الكويت والشعب الكويتي، وضمن هذا الإطار قدم اقتراح منع تقديم الخمور على الخطوط الجوية الكويتية عام 1971 وهو الاقتراح الذي تم إقراره في المجلس ذاته.



ابتعد الراحل طوال مسيرته النيابية عن كل ما من شأنه بث الفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وحرص كل الحرص خلال مسيرته النيابية على تحقيق المصلحة العامة من خلال اقتراحات عديدة تقدم بها.



وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.