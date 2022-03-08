قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء، إن المرأة الكويتية شريكة فاعلة ومساهمة في عملية تطوير بلدها وتنميته معربا عن التقدير الكبير لها ولعطائها عبر التاريخ الوطني.

وجدد الغانم في تصريح صحفي بمناسبة (اليوم العالمي للمرأة) الدعوة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعطاء المرأة وكثير من ملفاتها العالقة مزيدا من الاهتمام والتركيز.

وأضاف أنه رغم الكثير من المكاسب التي حصلت عليها المرأة الكويتية عبر تاريخ طويل من النضال والمطالبات المشروعة والمستحقة إلا أن هناك المزيد من القضايا المرتبطة بها يتحتم علينا التعاطي معها والتداول المستمر بشأنها.