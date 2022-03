باقة جديدة تعرضها OSN بموجب الاتفاقية تتضمن المسلسل المرتقب The Tourist من BBC وHBO Max والمسلسل الدرامي القوي Trigger Point من ITV





دبي ـ الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن إبرام اتفاقية محتوى مع شركة الإنتاج العالمية All3Media International.



ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تعزز مكانة OSN بوصفها شريكا مفضلا في المنطقة للاستوديوهات وشركات الترفيه العالمية البارزة، وتثري محفظة المحتوى المرموق الذي تتيحه لمشاهديها بمزيد من الأعمال العالمية المشهورة.

وتتضمن القائمة المسلسل القصير المرتقب The Tourist من إنتاج BBC1/HBO Max وStan وZDF، من بطولة جيمي دورنان في دور «الرجل»، وهو من إبداع Two Brothers Pictures الشركة الحائزة جائزتي Emmy وGolden Globe.



ويروي مسلسل الغموض هذا قصة رجل يستيقظ في وسط منطقة نائية بأستراليا فاقدا الذاكرة وناسيا كامل ماضيه.



ويضم العمل طاقما مثيرا للإعجاب من الممثلين دانييل ماكدونالد، التي مثلت في Dumplin'' وUnbelievable، وشالوم برون- فرانكلين (Line of Duty وRoadkill)، ودامون هريمن (Once Upon A Time… in Hollywood)، وأولافور داري أولافسون (The Missing وThe Widow)، وأليكس ديميتريدس (Total Control وThe Cry).



يعرض المسلسل حصريا على OSN في يوم عرضه الأول على HBO MAX في الولايات المتحدة.



يعرض كذلك على OSN بموجب هذه الاتفاقية المسلسل الدرامي الجديد الآخر المفعم بالأحداث المشوقة Trigger Point، من المنتج التنفيذي جيد ميركوريو، مبتكر Line of Duty، أحد أكبر الأعمال التلفزيونية البريطانية في القرن الحالي.



مسلسل الإثارة المكون من ست حلقات هو الأول لكاتب السيناريو دانييل بريرلي، وقد اتفق حديثا على تجديده لموسم ثان.



ويسرد المسلسل قصة خبيرة تفكيك القنابل لانا واشنطن، التي لعبت دورها فيكي مكلور، وشريكها جول نوتكينز (أدريان ليستر) أثناء تعاملهما مع تهديدات بالتفجير في العاصمة البريطانية.



المسلسل الجديد متاح بالكامل على تطبيق OSN Streaming.



وبهذه المناسبة، وصفت كيلي شيك مديرة المبيعات في إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وإسرائيل لدى All3Media International، شبكة OSN بأنها «شبكة المحتوى الأبرز ذي السرد الدرامي القوي في دولة الإمارات»، معربة عن سرورها بعرض أعمال منتجين مرموقين، مثل جاك وهاري ويليامز وجيد ميركوريو، على OSN.



من جهته، قال نيك فورورد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والمحتوى في OSN، إن شبكة المحتوى الترفيهي الإقليمية الرائدة تبحث دائما عن أفضل الأعمال التلفزيونية لتلبية متطلبات الجماهير المتنوعة في هذه المنطقة.



وأضاف: «تعتبر شركة All3Media International إحدى شركات توزيع المحتوى التلفزيوني المتميز الرائدة في العالم، ويسعدنا أن نقدم لمشتركي OSN بعضا من أفضل أعمالها في العام 2022».



وتغطي مظلة OSN حاليا مجموعة واسعة ومتميزة من الأعمال الحصرية والترفيهية التي تعتبر من الأفضل في فئتها، وذلك بفضل علاقات شراكة طويلة الأمد تجمعها بعدد من أكبر الاستوديوهات وشركات الإنتاج، مثل HBO وNBC Universal وViacomCBS وParamount وMGM وSony وغيرها.



وبوسع المشتركين في OSN الاستمتاع بعوالم جديدة عبر أحدث إصدارات السينما وأكبر الأفلام والمسلسلات من هوليوود، بجانب إنتاجات OSN الأصلية، فضلا عن سهولة الاستمتاع بالترفيه في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق OSN Streaming، ومتابعة آلاف الساعات من المحتوى الحصري الذي ينال رضا جميع الأفراد.