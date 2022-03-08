سجلت وانغ يا بينغ، ثاني رائدة فضاء صينية وتنفذ الآن مهمة مدتها ستة أشهر على متن محطة الفضاء الصينية، حديثا رسالة فيديو لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، مرسلة تحياتها إلى المرأة حول العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وقالت "آمل أن تحقق جميع الفتيات اللاتي لديهن أحلام تتعلق بالفضاء هذه الأحلام بالسفر إلى بحر النجوم. في يوم ما، سترى أن حلمك أصبح في المتناول بالفعل".

وأضافت أن الفضاء لم يغير بيئته أو يخفض عتبته بسبب وصول المرأة، وأن بيانات الرحلات تُظهر أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في قدرة الجنسين على التكيف والعمل في الفضاء.

وقالت إن المرأة "يمكن أن تكمل التدريبات والتقييمات نفسها مثل رواد الفضاء الذكور على مستوى عالٍ. ويمكن للعديد من الخصائص الجسدية والنفسية للمرأة أن تلعب ميزة في الفضاء، كونها مكملة لرواد الفضاء الذكور".

واستطردت "من الممكن توقعه أن المزيد والمزيد من النساء سيشاركن في مهمات الفضاء المأهولة. سيكون لذلك تأثير مهم للغاية على استكشاف الإنسان للفضاء على نطاق واسع وطويل الأجل في المستقبل".