استأنفت الفنانة ليلى علوي تصوير مشاهدها بمسلسل "دنيا تانية" بعد توقف دام بضعة أيام جراء إصابتها في الكتف خلال تصوير المسلسل ما أجبرها على البقاء في المنزل لنحو أسبوع.

وقرر المخرج أحمد عبدالعال الاكتفاء بتصوير المشاهد الداخلية للفنانة ليلي علوي خاصة وأنها لم تتعاف تماما من الإصابة التي تعرضت لها، أملا في الانتقال إلى المشاهد الخارجية خلال الأسبوع المقبل.

واضطر عبدالعال لتكثيف ساعات تصوير بقية مشاهد العمل خلال فترة غياب ليلى علوي عن التصوير في محاولة للانتهاء من تصوير جميع المشاهد قبل حلول شهر رمضان والتفرغ لعمليات المونتاج والمكساج.

وسبق أن أعلنت ليلى علوي إصابتها خلال تصوير المسلسل، مشيرة إلى أنها نقلت إلى المستشفى وحصلت على راحة بضعة أيام للتعافي.

ويشارك في بطولة المسلسل أشرف زكي، ومجدى كامل، ومي سليم وفراس سعيد تأليف أمين جمال، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي في 15 حلقة فقط.