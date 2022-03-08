أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية أن السلطات تجري مسحا للعقارات التي صادرتها من المافيا بهدف استخدامها في إيواء لاجئين أوكرانيين وافدين إلى البلاد.

وقالت لوسيانا لامورجيزي في بيان إن الوكالة التي تدير الممتلكات المصادرة من المافيا بدأت درس العقارات "التي يمكن استخدامها على المدى القصير، ولو موقتاً، لإيواء لاجئين من أوكرانيا".

وقد وصل 17,286 أوكرانيا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى إيطاليا منذ بدأ الجيش الروسي هجومه على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بحسب وزارة الداخلية.

ورغم أن معظم هؤلاء اللاجئين وجدوا ملاذاً لدى أقارب وأصدقاء، تم الإبلاغ عن مبادرات خاصة وعامة في البلاد لتنظيم إقامة كثيرين آخرين.

وقال زعيم الحزب الديموقراطي اليساري إنريكو ليتا الاثنين "هذه ليست إلا البداية. مئات الآلاف من اللاجئين يأتون وعلينا أن نتحمل ذلك".