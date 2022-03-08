أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبد العزيز الحميدي، الحرص على تطبيق أعلى معايير تجويد الخدمات، من خلال جاهزيتها لاستقبال قاصدي وقاصدات المسجد الحرام، وفق الخطط المعتمدة وتكثيف الجهود لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم توفير العديد من المترجمين داخل المسجد الحرام، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام.

وأشار الحميدي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- إلى أن وكالة اللغات والترجمة تقوم بتكثيف الجولات الميدانية الدورية لتجويد الخدمة المقدمة بالشكل الأمثل وتوزيع المترجمين الميدانيين داخل أروقة المسجد الحرام حسب الخطة المعتمدة، وبما يتلاءم مع الاحتياج الميداني للمترجمين، ولإيصال رسالة الحرمين لزوار بيت الله الحرام والمسلمين حول العالم.

ولفت إلى أن وكالة اللغات والترجمة تعمد إلى تفعيل دور التقنية لإيصال هذه الرسالة باستخدام أحدث آليات البث الإذاعي المباشر على مدار 24 ساعة، وبعشر لغات عالمية معتمدة، وذلك عبر منصة منارة الحرمين.