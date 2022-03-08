ذكرت جوجل، أن متصفح كروم أصبح أسرع بشكل ملحوظ، لاسيما بعد إصدار النسخة رقم 99 من المتصفح الشهير.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الإصدار 99 من متصفح كروم أسرع بشكل ملحوظ عبر نظامي تشغيل ماك وأندرويد، مع بعض المكاسب الكبيرة بشكل خاص عبر أجهزة ماك.

وقالت الشركة: تمكن الإصدار 99 من متصفح كروم عبر نظام التشغيل macOS من تسجيل 300 نقطة على مقياس عداد السرعة، الذي تم تطويره في الأصل بواسطة فريق WebKit التابع لشركة آبل، عبر جهاز ماك بوك برو المزود بمعالج M1 Max.

وأضافت جوجل أن كروم أسرع بنسبة 43 في المئة تقريبًا مما كان عليه عندما وصلت أجهزة ماك المزودة بمعالجات M1 الأولى في أواخر عام 2020.