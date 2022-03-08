ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تنطلق 15 متسلقة من مختلف الأعمار إلى معسكر قاعدة قمة إيفرست، لبدء رحلة استكشافية هناك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة.

وقالت وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية، رينا محمد هارون، إن الرحلة الاستكشافية التي سوف تستمر لمدة 12 يوما، تظهر بشكل غير مباشر أن المرأة قادرة على الوصول لمثل هذه المرتفعات.

وأضافت الوزيرة أن المتسلقات "لن يكن مدعاة لفخر المرأة فحسب، بل أيضا لاسم ماليزيا. إنها مساهمة من نسائنا العظيمات للبلاد".

وإلى جانب مهمة التسلق، فإن هذه المجموعة من المتسلقات ستقوم أيضا بوضع قميص ضخم - بحجم 250 إكس لارج - عند معسكر قاعدة إيفرست، ليتم تضمينه في "كتاب ماليزيا للأرقام القياسية".

وقالت الوزيرة أثناء مراسم توديع المتسلقات في مطار كوالالمبور الدولي اليوم: "لذلك نأمل أن تستمتع جميع النساء الـ15 برحلة آمنة