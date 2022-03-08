ذكرت صحيفة (بارسا يونيفرسال) الإسبانية أن مسئولي أندية "توتنهام" و"أرسنال" يتنافسون على ضم الدولي الفرنسي كليمنت لينجليت، قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن الفرنسي، الذي وقع لبرشلونة في 2018، لديه عقد حتى عام 2026، لكن سلسلة العروض التي تنهال عليه خلال العامين الماضيين إلى جانب وصول رونالد أروجو وإريك جارسيا إلى برشلونة جعلته قريبا من الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "إذا كانت التقارير صحيحة، فإن لاعبين مثل أندرياس كريستنسن وسيزار أزبيليكويتا في طريقهم أيضا للانضمام إلى برشلونة، مما يعني أن وجود لينجليت لن يكون مطلوبا بعد الموسم الجاري".

ولفتت إلى أن رحيله لن يترك تأثيرا على برشلونة، لكن وجوده سيعزز بالتأكيد بعض الفرق الكبرى في جميع أنحاء القارة حيث أن أمثال إشبيلية وأتلتيكو مدريد وتوتنهام هوتسبر وأرسنال يدركون ذلك جيدا، مضيفة أن هذه الفرق المذكورة لديها جميع الأسباب للتعاقد مع مدافع مركزي وتستكشف الآن إمكانية التعاقد معه في الصيف.

ويعد لينجليت صاحب الـ26 عاما، من المدافعين المميزين في أوروبا، على الرغم من صغر سنه.