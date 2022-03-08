بشغف ونشاط، تواصل الشقيقات الثلاث، إسراء وإيناس وأوشن محسن، الفائزات في بطولة العرب لرفع الأثقال، تدريباتهنّ داخل إحدى القاعات الرياضية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، لتعزيز مكاسب حققنها في هذه الرياضة التي ورثنها عن والدهنّ الراحل.

واستقبلت أربيل في كانون الأول/ديسمبر بطولة العرب الأخيرة في هذه الرياضة، والتي شاركت بها 14 دولة عربية.

وأمام منافسة شديدة من فرق قوية مثل مصر والسعودية، توج الفريق العراقي النسائي لرفع الأثقال الذي يضمّ 15 متبارية، بينهن ثماني رياضيات كرديات، بتسع ميداليات ذهبية وأخرى فضية وبرونزية، ليحرز بذلك المركز الأول في البطولة.

وتقول إيناس الشقيقة الصغرى المتوجة بست ذهبيات في منافسات فئتي الشباب والمتقدمين، والبالغة من العمر 20 عاماً فقط "نريد أن نصنع تاريخاً للرياضة النسوية ونحافظ على تاريخ والدي في هذا المجال".

تتدرب الشابة إلى جانب شقيقتيها على هذه الرياضة منذ نحو 10 سنوات، بإشراف والدهنّ الذي فارق الحياة قبل خمسة أشهر بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

تحت الضوء الأبيض للقاعة الرياضية المتواضعة، ترفع إيناس 30 كيلوغراماً فوق شعرها الأسود المرفوع، ثمّ تلقي بالعارضة على الأرضية المغطاة بالمطاط، بحركة سلسة. على قميصها كتبت عبارة "أفضّل النوم"، لكن الشابة مفعمة بالحيوية والنشاط والعزم.

وتضيف ايناس الفخورة بذهبياتها "أمامنا طريق شاق...ما تحقق أصبح جزءاَ من الماضي والآن بدأنا نفكر بمسابقات عالمية أكثر قوة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024".

- "الفوز بميداليات" -تهدي شقيقتها إسراء صاحبة الذهبيات الثلاث، فوزها لوالدها. وتعبّر في حديث مع وكالة فرانس برس عن إصرارها على "المضي بهذه الرياضة الصعبة والشاقة". وتضيف "كل ميدالية نحصل عليها نهديها إلى روحه الحاضرة معنا".