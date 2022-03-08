أدى عامان من جائحة كوفيد-19 إلى تدهور ظروف عيش النساء في كل أنحاء العالم، من تصاعد العنف الجنسي وصعوبة عودتهن إلى العمل وتراجع الصحة العقلية... في يوم المرأة العالمي، دقّت دراسات عدة ناقوس الخطر.

تدهور الصحة العقلية -وكشفت دراسة الأمم المتحدة أن اثنتين من كل خمس نساء شعرن بتأثير سلبي للوباء على صحتهن العقلية.

والسبب وراء ذلك، هو العبء الذهني الناجم عن القيام بالواجبات المنزلية "والمرتبط بارتفاع خطر الإجهاد والاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال" بحسب لين ماري ساردينيا وأفني أمين.

وهو عبء ذهني يعززه العمل عن بعد وبقاء الأطفال في المنزل والقيود المفروضة على الخروج.

كذلك، فإن الدراسات حول تحركات النساء أثناء الجائحة وبعدها، تعكس تدهور الصحة العقلية للمرأة. خلال فترات الإغلاق، كان عليهن إبلاغ السلطات عن خروجهن، مثل الرجال، لكن أيضا في كثير من الأحيان إبلاغ أزواجهن، على ما قالت ماريون تييّو المحاضرة في الجغرافيا ودراسات النوع الاجتماعي في جامعة باري 8.

وهذا الإطار بالتحديد قد يكون لجم "ثقة النساء اللواتي لا يجرؤن الآن على الابتعاد" عن منزلهن وينطوين على أنفسهن.

- صعوبة العمل عن بعد -أشارت لين ماري ساردينيا وأفني أمين إلى تعارض العمل عن بعد والواجبات المنزلية، نظرا إلى عدم مرونة أصحاب العمل.

وأكدت الباحثتان أن "عددا أكبر من النساء أجبرن على الاستقالة لأنهن لم يستطعن تحمل الضغط المزدوج لمهنتهن والعبء الذهني الذي يفرضه المنزل".

وتظهر دراسة عن تحركات النساء أثناء الجائحة أنهن أمضين وقتا في القيام بالواجبات المنزلية أكثر من الوقت الذي أمضيناه في وظائفهن، مقارنة بالرجال وبما كانت عليه الحال قبل الوباء. وتكشف هذه الدراسات أن "التفاوتات اتسعت وتراجعنا عشرين عاما إلى الوراء"، وفق تيلوس.

وقد أدى العمل عن بعد بالتأكيد إلى انخفاض في الاعتداءات في وسائل النقل العام، كما قال خبراء لوكالة فرانس برس.

لكن العودة إلى المكتب بالحافلات أو المترو رافقتها زيادة في الشعور بعدم الأمان. ثلاث من كل خمس نساء شاركن في استطلاع الأمم المتحدة، يعتبرن أنهن ضحايا تحرش في وسائل النقل العام أكثر مما كن عليه في العام 2020.