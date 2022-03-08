يتجه الاقتصاد البريطاني نحو دائرة الركود خلال النصف الثاني من العام الحالي إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستواها المرتفع الحالي، بحسب المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني.

وقال المعهد إن إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا سينكمش خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي في حال استمرار أسعار النفط فوق مستوى 120 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه يرى المعهد أن النمو القوي للاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي مع تعافي الشركات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد قد يساعد في تحقيق نمو للاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي ككل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع بنحو 50% منذ إعلان وزارة الخزانة البريطانية ميزانية العام المالي الجديد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي

ونقلت بلومبرج عن ستيفن ميلارد نائب مدير المعهد القول إن أسعار الطاقة الحالية تتفق مع سيناريو متشائم في تقرير المعهد بشأن "التكلفة الاقتصادية للصراع الروسي الأوكراني" الذي نشره في الأسبوع الماضي.