أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم أن ملعبه سيخضع لعملية تجديد بدءا من أيار/مايو المقبل، استعدادا لاستضافة مباريات في بطولة يورو 2024 التي تحتضها ألمانيا.

وأوضح شتوتجارت أن الجزء السفلي من المنصة الرئيسية سيتم تجديده، وسيتم زيادة سعة المدرج الرئيسي ليستوعب 2000 شخص إضافي، بجانب تخصيص منطقة للمعاقين بدءا من .2023

وتشمل عملية التجديد التي من المقرر أن تنتهي مطلع 2024، إنشاء غرف جديدة لخلع الملابس ومنطقة تجارية أخرى ومركز إعلامي جديد.

وذكرت تقارير صحفية محلية الشهر الماضي أنه بسبب صعوبات الحصول على عروض من شركات المقاولات وارتفاع سعر الخامات، فإن عملية التجديد ستتكلف حوالي 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) بعد أن كان من المقرر في البداية ان تتكلف 60 مليون يورو.