أظهرت بيانات اقتصادية احتلال شركات بناء السفن الكورية الجنوبية المركز الأول على مستوى العالم من حيث حجم الطلبيات الجديدة لبناء السفن التي حصلت عليها خلال شباط/فبراير الماضي.

وحصلت أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية، بقيادة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، على طلبيات جديدة يصل حجمها الإجمالي إلى 860 ألف طن خلال، الشهر الماضي، بما يعادل 67% من الإجمالي العالمي البالغ 29ر1 مليون طن إجمالي، وفقًا لبيانات شركة متابعة السوق العالمية كلاركسون للأبحاث.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 3 شهور التي تحتل فيها الشركات الكورية الجنوبية المركز الأول عالميا، متفوقة على منافساتها الصينية.

وحصلت شركات بناء السفن الصينية على طلبيات بحجم 340 ألف طن إجمالي بما يعادل 26% من إجمالي الطلبيات العالمية خلال الشهر الماضي، فيما جاءت الشركات اليابانية في المركز الثالث بحجم طلبيات قدره 40 ألف طن، يعادل 3% من إجمالي الطلبيات العالمية.

وخلال أول شهرين من العام الحالي حصلت شركات كوريا الجنوبية على طلبات جديدة لبناء 56 سفينة، بحجم إجمالي 81ر2 مليون طن، وهو ما يمثل 55%من الإجمالي العالمي البالغ 21ر5 مليون طن، في حين حصلت الشركات الصينية خلال الفترة نفسها على طلبات لبناء 61 سفينة بحجم 01ر2 مليون طن بما يعادل 39% من إجمالي الطلب العالمي.