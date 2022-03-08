يمكن الآن للأطفال اللاجئين من أوكرانيا حضور فصول مدرسية بلغتهم الأم في جمهورية التشيك، وذلك عقب بدء الدروس في عدة فصول في براغ وبرنو.

وكتب وزير التعليم بيتر جازديك في تغريدة " نتقدم بخالص الشكر لجميع المشاركين".

وسوف يقوم معلمون أوكرانييون، فروا أيضا من الصراع، بالتدريس للأطفال، باستخدام مواد تعليمية من موطنهم أوكرانيا. وترى الوزارة أن عشرات الآلاف من الأطفال المهاجرين يمكن دمجهم في فصول عادية في المدارس باللغة التشيكية. كما يجرى العمل لحل المشاكل، مثل عدم وجود التقارير المدرسية.

ووفقا لتقديرات وزارة الداخلية في براغ، وصل نحو 100 ألف لاجئ إلى جمهورية التشيك منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. ومازال العدد مستمر في الزيادة.