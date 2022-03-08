أيد 43% الألمان في استطلاع للرأي جعل يوم المرأة العالمي عطلة رسمية في جميع أنحاء ألمانيا، كما أيد 6% آخرون أن يكون عطلة في عدد من الولايات وليس بالضرورة في كافة أنحاء ألمانيا.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق اليوم الثلاثاء، أن 30% من الألمان يعارضون جعل اليوم عطلة في أي ولاية، بينما ذكر 5% آخرون أنه لا ينبغي أن يكون عطلة في مزيد من الولايات. ولم تحدد 16% موقفها من الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن برلين هي الولاية الوحيدة التي أعلنت اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية فيها.

وتراجع تأييد العطلة قليلا وزاد الرفض إلى حد ما مقارنة باستطلاع مماثل أجري العام الماضي.

ويُجرى الاحتفال سنويا بيوم المرأة في 8 آذار/مارس منذ عام .1921 وتم تنظيم يوم المرأة لأول مرة في ألمانيا ودول مجاورة في 19 آذار/مارس 1911 بناء على اقتراح من الألمانية الاشتراكية الديمقراطية، كلارا تسيتكين. وفي عام 1977، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 8 آذار/مارس يوما عالميا للمرأة.

شمل الاستطلاع 2240 ألمانيا - نصفهم من النساء - فوق 18 عاما.