أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- أن مضمار إنزو إي دينو فيراري الدولي في مدينة إيمولا الإيطالية سيستمر في استضافة سباق الجائزة الكبرى حتى عام .2025

وعادت إيمولا إلى أجندة سباقات فورمولا1- واستضافت سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في 2020 خلال أزمة جائحة كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ استضافة سباق سان مارينو في .2006

كما انضم المضمار الإيطالي إلى أجندة فورمولا1- في موسم 2022، وسيستضيف سباق الجائزة الكبرى في 24 نيسان/أبريل المقبل.

وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا1- "المضمار أيقوني وكان جزءا من تاريخ رياضتنا، وقد قام بمهمة مذهلة في استضافة سباقين خلال أزمة جائحة كورونا".

وأضاف "إنها لحظة فخر لجماهيرنا الإيطالية استضافة سباقين ولكل جماهيرنا حول العالم أن يشاهدوا المضمار المذهل على الأجندة في المستقبل".

وتستضيف إيطاليا سباق جائزة كبرى أخر ويقام في مونزا.