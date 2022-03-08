قال سكان أصليون في شمال ألبرتا في كندا إنه تم اكتشاف 169 قبرا محتملا في أرض مدرسة داخلية سابقة، وفقما ورد في تقرير نشرته مؤخرا شبكة ((ذا كاناديان برس)).

وتم افتتاح المدرسة، المعروفة باسم مدرسة سانت برنارد التبشيرية والواقعة على بعد حوالي 370 كم شمال غرب إدمونتون، من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في عام 1894 وظلت تعمل حتى عام 1961.

وفي السابق، كانت لجنة الحقيقة والمصالحة قد استمعت إلى شهادات من ناجين حول اعتداءات جنسية وبدنية خطيرة وأعمال سخرة وانتشار أمراض في المدرسة، التي ضمت عددا كبيرا من أطفال شعب الميتيس. وتمتلك اللجنة، التي وثقت قصصا من ناجين وأصدرت تقريرا نهائيا في 2015، سجلات بوفاة 10 طلاب في مدرسة سانت برنارد.

وتم إلحاق ما يقدر بنحو 150 ألف طفل من شعوب الأمم الأولى والإنويت والميتيس الأصلية بالمدارس الداخلية في كندا. ووثقت اللجنة ما لا يقل عن 4100 حالة وفاة بينهم، بحسب التقرير.